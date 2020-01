Half-Life Alyx fait exploser la demande de Valve Index, les casques VR plus anciens en baisse

En 2018, les casques de réalité virtuelle avaient réalisé des ventes dépassant les prévisions. Et comme souvent pour ce genre de produits, c'est pendant le quatrième trimestre qu'ils s'étaient le mieux vendus. L'année dernière, les casques de réalité virtuelle déjà présents sur le marché en 2018 ont en revanche vu leurs résultats diminuer. Cette diminution peut en partie être expliquée par l'arrivée de nouveaux produits sur le marché.

Comme chaque année, SuperData, une filiale de Nielsen, a diffusé son rapport concernant les ventes de casques de réalité virtuelle au cours des fêtes de fin d'année précédentes. Au cours du quatrième trimestre 2019, le PlayStation VR est à nouveau arrivé en tête du classement :

PlayStation VR : 338.000 unités vendues Oculus Quest : 317.000 unités vendues Valve Index : 103.000 unités vendues Oculus Go : 84.000 unités vendues Oculus Rift S : 71.000 unités vendues

Même s'il n'est pas en tête des ventes, le Valve Index réalise une performance notable. Entre sa sortie le 28 juin dernier et le début du quatrième trimestre, "seulement" 46.000 exemplaires du casque avaient été écoulés. Des suites de l'annonce de Half-Life : Alyx en novembre dernier, ses chiffres ont plus que doublé au cours du dernier trimestre. Malgré un prix de vente élevé, 1.079 euros, 103.000 Valve Index supplémentaires ont été vendus en toute fin d'année. Super Data ajoute à ce propos que les ventes auraient pu monter plus haut que ça si le casque de Valve n'avait pas été en rupture de stock.

Du côté du PlayStation VR, si le casque de Sony arrive à nouveau en tête, ses chiffres ont diminué de plus de la moitié par rapport à la même période un an plus tôt (700.000 PS VR avaient trouvé preneur au cours du seul Q4 2018). L'Oculus Quest, sorti le 21 mai 2019, s'est quant à lui écoulé à 317.000 exemplaire durant le quatrième trimestre 2019, pour un total de 705.000 exemplaires vendus sur l'année. SuperData estime là aussi qu'il aurait pu finir en tête du classement du quatrième trimestre s'il n'avait pas subi de problèmes d'approvisionnement.

Au total, l'Oculus Quest s'est mieux vendu en 2019 que l'Oculus Go et l'Oculus Rift S combinés. Le nouveau casque de Facebook a clairement vampirisé les ventes de ses deux grands frères. D'après SuperData, sa simplicité d'utilisé a clairement contribué à en faire un produit désirable.

À noter que d'après SuperData, les revenus générés par les casques de réalité virtuelle/augmentée devraient "croître de manière significative en 2023" une fois que le design des casques et leur prix de vente seront "acceptables" pour les consommateurs.