GTA Online continue de battre des records, Rockstar distribue des dollars virtuels

Grand Theft Auto V est un jeu dont la longévité dans les rayons (aussi bien virtuels que réels) et la popularité en ligne ont de quoi faire rêver nombre d'éditeurs de jeux. Alors que la plupart des titres sortis depuis aussi longtemps sont généralement de lointains souvenirs pour les joueurs, le jeu de Rockstar Games, et son mode en ligne, continue d'attirer les joueurs en masse.

À lire aussi : GTA 5 disponible sur le Xbox Game Pass pour Console

Alors qu'il fêtera son septième anniversaire plus tard cette année, Grand Theft Auto V continue de cartonner auprès des joueurs. En plus d'être le jeu qui s'est le mieux vendu entre 2010 et 2019 aux États-Unis, et d'avoir été distribué à plus de 115 millions d'exemplaire, GTA 5 se paye le luxe d'avoir un mode multijoueur en ligne (GTA Online) qui ne désempli pas.

Rockstar Games vient en effet d'annoncer sur son site officiel que le mois de décembre 2019 a été le plus important de l'histoire de Grand Theft Auto Online en termes de nombre de joueurs. L'éditeur américain se félicite également du fait que 2019 a été la plus grosse année de GTA V en nombre de vues sur Twitter.

Pour fêter ce succès, Rockstar révèle que les joueurs de GTA Online vont pouvoir gagner des dollars virtuels bonus au cours des semaines à venir. À partir du 30 janvier prochain, les joueurs vont pouvoir gagner 1 million de dollars GTA rien qu'en se connectant à GTA Online avant le 5 février prochain. À cela s'ajoutera un autre bonus d'un million de dollars GTA en jouant en ligne entre les 6 et 12 février prochain.

En plus de ça, l'éditeur révèle qu'il n'en a logiquement pas fini avec GTA Online. En plus de nouvelles courses de voitures, Rockstar promet également de "grosses mises à jour et quelques surprises."

Plus le temps passe, plus l'ombre d'un éventuel GTA 6 plane au-dessus de GTA 5 (sans que cela nuise à ses statistiques). Cette popularité sans précédent soulève une nouvelle problématique pour Rockstar Games. Comment sortir un nouvel épisode tout en conservant la communauté massive qui s'est créée dans GTA Online ? Faudra-t-il essayer de faire basculer les joueurs vers le mode en ligne de GTA 6 ou entretenir les deux jeux en même temps ? Ce sont des questions auxquelles Rockstar doit certainement être en train de chercher des réponses.