Cuphead : Des fans réalisent un magnifique court-métrage en stop motion : La vidéo

En attendant de pouvoir poser pour la première fois nos mains agiles sur le DLC de Cuphead, The Delicious Last Course, les fans n'entendent pas baisser le drapeau, et continue de s'approprier l'univers délicieusement rétro du run'n gun vitaminé du studio MDHR.

Si un dessin animé tout ce qu'il y a de plus officiel est actuellement en cours de production pour la plate-forme Netflix, les petits malins très talentueux de Davy Productions n'ont pas perdu de temps, et après s'être attaqués à de nombreuses licences dévoilait cette semaine leur court-métrage en stop motion mettant en scène le duo composé de Cuphead et Mugman.

Après s'être endetté auprès du Diable comme dans le jeu de 2017, nos deux héros vont également devoir combattre une palanquée de boss, et nous ne pouvons qu'être admiratifs du souci du détail qui caractérise chaque plan de cette vidéo non-officielle. Patterns, décors, scrolling imposé, tout est ici respecté avec beaucoup de soin. Il aura fallu pas moins de quatre mois de travail pour animer ces jouets signés Todd McFarlane.

Le studio bicéphale n'a pas manqué de saluer cette initiative, en remerciant publiquement Davy Productions, non sans chaleureusement la féliciter pour son dévouement :

Words can hardly describe our reaction when we saw this unbelievable video from @DavidGa44259875.



Using figures from our @Todd_McFarlane toy collection, David spent a whopping 4 months crafting this stop-motion animated film. It's a must-watch!!https://t.co/22TBMNhwRR - Studio MDHR (@StudioMDHR) January 28, 2020

En attendant de découvrir si la version physique promise sur Switch débarquera un jour, rappelons que Cuphead est l'un des tout nouveau costumes proposés dans la nouvelle mise à jour de Super Smash Bros. Ultimate.