Ori and the Will of the Wisps est GOLD

La suite du magnifique Ori and the Blind Forest se sera faite attendre. Mais c'est une certitude, elle arrivera début mars et les développeurs nous rassurent sur ce point, définitivement.

Le nouveau voyage de la petite créature de lumière créée par Moon Studios va bientôt commencer. Ori and the Will of the Wisps arrive le 11 mars prochain sur Xbox One et PC. Et il n'y a plus de raison de craindre un report :

Ori and the Will of the Wisps has gone GOLD🌟! A big congratulations to Moon Studios and the entire team.



Unravel Ori's destiny on March 11th by pre-ordering the gorgeous Collector's Edition from your favorite retailers! #OritheGamehttps://t.co/0X4k52q5WM pic.twitter.com/AktsXNiMqn - Ori the Game (@OriTheGame) January 28, 2020

Ori and the Will of the Wisps est passé GOLD ! Félicitations à Moon Studios et à toute l'équipe. Découvrez le destin d'Ori le 11 mars en précommandant cette magnifique édition collector chez votre revendeur préféré !

On rappelle que lorsqu'un jeu passe GOLD, son développement a atteint le moment où l'on peut l'envoyer en production. Ça n'empêche pas les patchs ultérieurs. Mais techniquement, c'est fini. Et vous avez la date, faites-en ce que vous voulez.