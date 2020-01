One Punch Man A Hero Nobody Knows fait bouger ses 3 nouveaux héros en vidéo

Après la confirmation de leur arrivée (One Punch Man A Hero Nobody Knows ajoute trois personnages à son roster), les combattants fraîchement annoncés pour l'adaptation des aventures du surpuissant Saitama s'agitent.

Vous le savez depuis la semaine dernière, One Punch Man : A Hero Nobody Knows, jeu dont on ne dira pas toujours le titre en entier, je vous préviens, a encore élargi son roster. On sait que ces trois héros entreront dans l'arène :

Petit Empereur (Classe S)

(Classe S) Bogosse Trop Craquant Masqu é (Classe A)

é (Classe A) Moustachute (Classe A)

Avec cette courte bande-annonce, vous pouvez les observer brièvement dans les conditions du direct, c'est-à-dire en pleines bastons face à des monstres.

On vous rappelle le casting complet, jusqu'à nouvel ordre :

Atomic Samuraï

Bang

Batte-Man

Blackhole Marcel

Bogosse Trop Craquant Masqué

Boros

Fubuki

Genos

Master Marcel

Metal Knight

Mousmétique

Moustachute

Mutatron

Petit Empereur

Roi des Profondeurs

Roulettes Rider

Saitama

Scaravageur

Sonic

Stinger

Tatsmuaki

Tiger Marcel

Vaccine-Man

Toujours pas de Pri-Pri Prisonnier. Je vais pleurer.

One Punch Man : A Hero Nobody Knows arrivera à poing nommé le 28 février prochain sur PS4, Xbox One et PC.