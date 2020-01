One Punch Man A Hero Nobody Knows ajoute trois personnages à son roster

Un peu plus d'un moins sépare les joueurs, et les fans de manga, de la sortie sur consoles et PC de One Punch Man : A Hero Nobody Knows. Bien que la sortie soit proche, tous les personnages du jeu n'ont pas encore été dévoilé. Preuve en est trois nouveaux combattants viennent tout juste d'être annoncés.

Comme (très) souvent dès qu'il est question de jeux tirés de mangas, c'est le dernier numéro du magazine japonais V-Jump, relayé par le blog ryokutya2089, qui a eu la primeur de l'annonce de l'arrivée de trois personnages supplémentaires dans le roster de One Punch Man : A Hero Nobody Knows. Ces trois combattants sont :

Petit Empereur

Bogosse Trop Craquant Masqué

Moustachute

Pour rappel, One Punch Man : A Hero Nobody Knows sortira sur les PS4, Xbox One et PC (via Steam) européens le jour de la Saint Romain, autrement dit le 28 février prochain.