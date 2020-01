Sports Story : Mini-jeux, multijoueur, version physique... Un des développeurs fait le point

Les joueurs curieux qui n'avaient pas hésité à se procurer la Switch lors de sa sortie en 2017 peuvent en témoigner avec des trémolos dans la voix : au lancement de la console, l'eShop était bien loin de proposer autant de variété qu'à l'heure actuelle, loin s'en faut.

À voir aussi : Celeste : Le jeu de Matt Thorson revient dans une version physique absolument pas limitée

Du coup, les quelques indispensables de la scène indé, piquée de curiosité par cette machine hybride d'un nouveau genre, se détachaient assez facilement du lot. Et parmi ces pépites dématérialisés, un certain Golf Story n'avait pas manqué d'attirer notre attention, comme en atteste encore notre test de l'époque.

Autant vous dire que l'annonce d'une suite spirituelle lors du dernier Indie World de l'année 2019 n'était pas pour nous déplaire, bien au contraire. Prévu pour cet été, Sports Story se dévoile aujourd'hui un peu plus en détail, alors que le site Nintendo Everything a eu la chance de s'entretenir avec le développeur du studio Sidebar Games Andrew Newey.

On y apprend notamment que le jeu est en développement depuis un an, et que le succès de Golf Story a permis à l'équipe d'embaucher plus d'artistes, Newey promettant ainsi bien plus d'animations et d'environnements.

L'équipe entend bien proposer une nouvelle fois un mode multijoueur ainsi qu'une déclinaison rétro comme le fut GALF pour le premier opus, sans malheureusement rentrer dans les détails. Seule la Switch est d'ailleurs évoquée par le développeur, qui réaffirme également l'envie de commercialiser une version physique, étant lui-même un collectionneur averti. Quelle classe.

En attendant de pouvoir poser nos mains dessus, rappelons que Sports Story est officiellement prévu sur l'eShop de la Switch, en attendant mieux pour l'été 2020. Vite.