DOOM Eternal : Le réalisateur est ravi de sortir le même jour qu'Animal Crossing

Si le ciel du calendrier des sorties vidéoludiques commence finalement à s'éclaircir du fait des reports successifs de Final Fantasy VII Remake, Cyberpunk 2077 ou encore Dying Light 2, un match au sommet reste encore à l'affiche pour le 20 mars prochain...

À voir aussi : PODCAST 519 : Dragon Ball Z Kakarot, Doom Eternal et reports en pagaille !

En ce jour fatidique qui annoncera officiellement l'arrivée du printemps cuvée 2020 sortiront en effet dans les bacs de ces bonnes vieilles boutiques deux titres aux philosophies quelque peu... opposées ? À vous de juger, toujours est-il que c'est en ce jour symbolique que sortiront tous deux Animal Crossing : New Horizons et DOOM Eternal, également victime d'un report, puisque ce dernier était à l'origine prévu pour le 22 novembre 2019.

Interrogé à ce sujet par le site Gamespot, le réalisateur du FPS à 100 à l'heure Hugo Martin s'est amusé de ce duel au sommet entre deux étrangers, au bout du monde, si différents :

Je pense que c'est génial, et que cela témoigne de la diversité incroyable que nous pouvons voir dans les jeux aujourd'hui. J'encourage et je suis à fond derrière les autres jeux et leurs studios. Je suis tellement fier de travailler dans l'industrie du jeu et que deux jeux si différents, qui excitent pourtant la presse, sortent le même jour. C'est un moment incroyable pour les développeurs, et j'ai hâte de pouvoir jouer à Animal Crossing.

Si vous vous attendiez à un bon gros clash des familles, il faudra donc repasser ! Que votre préférence aille au dépeçage sanguinolent de monstres tout droits sortis de l'enfer ou à la rançon plus ou moins pacifique sous forme de clochettes, DOOM Eternal et Animal Crossing : New Horizons sortiront donc tous deux le 20 mars 2020.