Yakuza 7 : Toshihiro Nagoshi donne les derniers chiffres et se félicite des ventes

Avec Yakuza 7 : Like a Dragon, SEGA a pris le pari risqué de s'éloigner du jeu d'Action pour proposer un RPG au tour par tour. Au Japon, pays où la série a rencontré le plus de succès et où elle est toujours très populaire, les premiers chiffres du jeu étaient clairement attendus par SEGA et les observateurs. Et à en croire l'éditeur japonais, tout se passe bien pour les premières aventures d'Ichiban Kasuga.

Toshihiro Nagoshi, le directeur de la création de SEGA et accessoirement créateur de la série des Yakuza, a une fois de plus co-animé l'émission SEGA Nama diffusée par l'éditeur japonais sur sa chaîne YouTube officielle. Et c'est au cours de cette émission qu'il a révélé que les ventes de Yakuza : Like a Dragon ont dépassé les 300.000 exemplaires. Le grand patron du Ryu Ga Gotoku Studio se lamente d'ailleurs de ruptures de stock subies par son jeu (propos rapportés par le site GamesTalk).

Lorsqu'il lui a été demandé s'il a lui aussi l'impression que Yakuza : Like a Dragon attire un nombre conséquent de nouveaux joueurs, Toshihiro Nagoshi a expliqué que beaucoup d'exemplaires vendus du jeu sont "cette fois" des versions dématérialisées. Selon lui, c'est un signe qu'une partie des acheteurs de Yakuza : Like a Dragon ne sont pas des fans existants de la série.

Comme nous le supposions lorsque Famitsu a révélé les premiers chiffres de ventes physiques du jeu au Japon (156.993 exemplaires écoulés lors de la première semaine de commercialisation), les ventes dématérialisées ont donc pris de l'ampleur. Il est cependant trop tôt pour parler d'un partage quasiment à 50-50 entre les ventes physiques et dématérialisées, le chiffre évoqué par Toshihiro Nagoshi tenant certainement compte des ventes physiques en Asie dans des pays comme la Corée du Sud ou Taïwan.

Mettra demain à jour les ventes japonaises physiques de Yakuza : Like a Dragon. Cela permettra d'y voir plus clair sur les ventes physiques du jeu dans son pays d'origine. Pour rappel, le jeu n'a pas encore de date de sortie précise en occident. SEGA a simplement indiqué qu'il sortira cette année en Europe et en Amérique du Nord.