Yakuza 7 contiendra une parodie de Pokémon, infos et images

Comme tous les fans des jeux Yakuza le savent, la série de Toshihiro Nagoshi est connue pour ses aventures mêlant histoire sérieuse à quêtes annexes souvent bien plus légères. Et si certains épisodes contenaient déjà des parodies et clins d'oeil à d'autres jeux célèbres, il sera, dans Yakuza : Like a Dragon, question d'une parodie de Pokémon.

À lire aussi : Yakuza 7 propose une expérience pour tout casser... dans la vraie vie

Ichiban Kasuga est un fan de Dragon Quest et la licence de Square Enix sera explicitement évoquée dans Yakuza : Like a Dragon. Mais ce n'est pas le seul RPG célèbre auquel le jeu du Ryu Ga Gotoku Studio rendra hommage.

En effet, une quête annexe de Yakuza : Like a Dragon sera une parodie de Pokémon intitulée "Sujimon" dans laquelle Ichiban et ses partenaires devront compléter leur Sujidex. Et derrière le nom "Sujimon" se cache en fait les différents ennemis que les héros pourront affronter au cours du jeu.

Le Sujidex est une application mobile qui fait office d'encyclopédie des personnes dangereuses et qui leur est remise au début de l'aventure par le Docteur Sujimon. Histoire d'appuyer encore plus la référence à Pokémon, il sera tout d'abord demandé à Ichiban d'affronter un Sujimon vert, rouge ou bleu. Quelques images de cette quête annexe qui s'annonce bien barrée sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Pour rappel, Yakuza : Like a Dragon est prévu pour le 16 janvier prochain au Japon. En occident, le jeu sortira en 2020.