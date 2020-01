Charts Japon : Yakuza 7, Dragon Ball Z Kakarot et Pokémon en tête

Plusieurs jeux relativement attendus faisaient leur entrée dans les charts japonais cette semaine. Cette attente s'est-elle transformée en ventes ? Font-ils mieux que leurs prédécesseurs ? C'est ce dont il est question aujourd'hui.

À lire aussi : TEST de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore : La J-pop dans tous ses états

Le magazine japonais Famitsu vient de révéler le classement des ventes de jeux physiques au Japon pour la période allant du 13 au 19 janvier dernier. Plus tôt ce mois-ci, le Top 20 des ventes japonaises était intégralement occupé par des jeux Switch. Comme il était possible de le prévoir, les grosses sorties de cette semaine sont parvenues à venir se placer en haut des charts et donc à permettre à des jeux PS4 de figurer au classement.

Yakuza 7 parvient donc à se placer à la première place des charts japonais malgré de ventes bien moins importantes que celles réalisées par ses prédécesseurs à lors de leur lancement. Yakuza 6 avait par exemple fait un démarrage à 218.168 exemplaires tandis que Yakuza 0 et Yakuza 5 avaient fait 236.329 et 356.757 respectivement (sur PS4 et PS3). Si une diminution de l'intérêt des joueurs nippons pour la série n'est pas à exclure, d'autres facteurs comme le changement de style de jeu et de héros ou encore l'augmentation des ventes dématérialisées en cette fin de génération peuvent également contribuer à expliquer ce chiffre.

Dragon Ball Z : Kakarot sur PS4 réalise quant à lui un meilleur démarrage que ne l'avaient fait Dragon Ball FighterZ et Dragon Ball Xenoverse 2 sur les PS4 japonaises en 2018 et 2016 respectivement. 68.731 copies du jeu de combat d'Arc System Works avaient en effet trouvé preneur au Japon tandis que Xenoverse 2 s'était écoulé à 66.035 exemplaires. Cela pousse à croire que le côté nostalgique de Dragon Ball Z : Kakarot a fait son petit effet chez les joueurs nippons.

Même s'il n'est plus à la première place du classement, Pokémon Épée/Bouclier continue de très bien marcher au Japon. Ses ventes de cette semaine lui permettent par ailleurs de dépasser les total de Splatoon 2 et de devenir le deuxième jeu Switch le plus vendu dans le pays de Naruhito depuis la sortie de la console.

À noter également que Tokyo Mirage Sessions #FE Encore sur Switch effectue un moins bon démarrage que ne l'avait fait Tokyo Mirage Sessions #FE lors de sa sortie sur Wii U japonaises en décembre 2015. En effet, 23.806 exemplaires de la version originale avaient alors été achetés par des joueurs de l'archipel.