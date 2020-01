TEST de la ROG Strix Carry : Une petite souris pour jouer partout

Que l'on soit possesseur d'un Laptop, que l'on participe à des LAN (oui encore) ou que l'on soit un joueur eSport, il est toujours intéressant d'avoir de petits périphériques fonctionnels à transporter partout et qui ne prennent surtout pas de place dans nos sacs ou nos bagages. Dans ces conditions, Asus a développé la ROG Strix Carry, une mini souris sans fil particulièrement antidépressif.

Pour jouer sur un Laptop, une souris est évidemment essentielle et dans l'optique de pouvoir l'emporter partout en rentabilisant un maximum d'espace, Asus propose donc cette ROG Strix Carry. Présente dans une élégance boite rouge et noire aux couleurs de la marque on y trouve à l'intérieur la souris en elle-même, une petite pochette de voyage pour la transporter ainsi que 2 piles AA, deux commutateurs Omron de rechange et un autocollant ROG.

Ne pas se fier aux apparences

Evidemment la première chose que l'on remarque en regardant la souris c'est qu'elle est petite, très petite. Ayant de grandes mains, j'appréhende un usage à long terme. 101 x 62 x 36 mm de taille et 90 grammes pour son poids avec les piles à l'intérieur. Un vrai poids plume. D'ailleurs sachez que pour y insérer les piles il n'y a rien de plus simple : il suffit de faire levier avec un ongle en bas du capot qui se soulève alors pour dévoiler "son moteur". Un jeu d'enfant et quelque chose d'assez rare dans le petit milieu de la souris Gaming. Le périphérique est développée pour les droitiers mais étant donné sa petite taille elle s'adapte aussi aux gauchers.

Plusieurs connectivités

Sans fil oblige et souris de transport, le modèle est fait pour tenir sur la longueur et on n'y trouve par exemple nulle trace de RGB. Ça en fait une arme de jeu discrète, d'autant que son design est extrêmement classique sans pour autant être dénué d'une certaine élégance. La taille ne fait pas tout et cette souris compte bien le prouver avec ses performances. Elle possède ainsi un puissant capteur optique PMW3330 avec une résolution allant jusqu'à 7200 DPI.

Autonomie impressionnante

Théoriquement et selon Asus, elle offre une autonomie de plus de 400 heures en Bluetooth et de plus de 300 heures en connectivité WiFi 2,4 GHz. Sachant que le taux de réactivité est meilleur en 2,4 Ghz on vous conseille cette utilisation pour jouer. Assez rare pour une souris il est possible de changer les commutateurs Omron. De plus, un ensemble est présent dans la boîte ce qui permet d'avoir un clic différent, "plus sec".

Efficace

Très concrètement la souris fait le travail et s'adapte parfaitement à de nombreuses morphologies. Pour une utilisation prolongée au bureau je ne la troquerais pas contre ma Razer Balistik actuellement parfaite pour ma main, mais la Asus reste un "outil" très intéressant et vraiment très qualitatif dans son optique de "souris de poche". Après une utilisation consécutive sur un peu plus d'une semaine, elle a clairement ce qu'il faut pour être un allier de choix en jeu. Sur Hunt : Showdown par exemple, elle a fait un carnage.

x x x x x EN RÉSUMÉ UNE SOURIS DE POCHE QUALITATIVE ! Cette Asus ROG Strix Carry c'est un peu comme le pistolet Walther de James Bond. C'est élégant, c'est petit et ça ne paye pas forcément de mine en termes de performance. Pour autant c'est un outil de qualité et une arme redoutable. Petite mais pas inaccessible pour les grandes mains, c'est vraiment un compagnon de voyage parfait qui ne risque pas d'encombrer votre sac. Le seul reproche concerne le prix un poil élevé, pour le reste c'est un sans-faute pour son type d'utilisation.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Deux types de connectivités.

Bonnes performances.

Confortable même avec de grandes mains.

Bonnes finitions. Son prix un poil élevé.