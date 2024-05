Pour une durée limitée, Airbnb propose ainsi à des fans de résider dans des reproductions plutôt fidèles du manoir de la série à succès X-Men 97', ainsi que dans la maison flottante de Là-Haut. Cela se passe malheureusement outre-Atlantique, et l'expérience va coûter cher à plus d'un titre.

Le Manoir de X-Men 97' et la maison de Là-Haut plus vrais que nature

Airbnb a lancé une campagne marketing pour le moins originale, baptisée Icones. Celle-ci entend proposer aux fans de résider dans des habitations iconiques de diverses licences populaires. Parmi les 11 expériences proposées, nous retiendrons notamment les reproductions du manoir issue de la série X-Men 97' et la maison de Là-Haut, vol en ballons a priori inclus... à vos risques et périls dans les deux cas.

La première résidence sera située à New York. Il sera possible d'en repartir avec un certificat de super-héros en poche. La seconde se trouvera à New Mexico. Les réservations sont d'ores et déjà ouvertes si d'aventure vous souhaitez passer quelques jours de congé à l'étranger. Mais cela va vous en coûter. Outre le voyage, chaque nuit sera tarifée 97 dollars, en tout cas pour le manoir des X-Men (ironique, n'est-ce pas ?).

Ceci s'inscrit dans une optique, selon Brian Chesky, PDG de Airbnb, visant grossièrement à détacher les gens de leurs écrans. « Alors que la vie devient de plus en plus numérique, nous souhaitons apporter plus de magie dans le monde réel. Avec le programme Icones, nous avons créé les expériences les plus extraordinaires sur Terre ». Reste toutefois à voir si le manoir des X-Men ne sera pas pris d'assaut par une ligue anti-mutants, et si la maison de Là-Haut parviendra à rester dans les airs...