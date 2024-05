Netflix fait depuis un bon moment dans l’anime et l’adaptation de nombreux mangas comme One Piece par exemple. Une verticale que la plateforme développe de plus en plus et qui rencontre un joli succès d’ailleurs. Prochainement, c’est un long métrage colossal qui rejoindra le catalogue, un crossover hyper attendu par les fans, que Netflix annonce comme un véritable choc des titans.

Netflix prépare un film crossover de dingue !

À ma gauche Baki Hanma, personnage emblématique du manga qui porte son nom. L’anime est présent depuis un moment sur Netflix et cartonne. Il s’agit d’un shonen pur sang où tout un tas d’hommes ultra balèzes se mettent joyeusement sur la tronche. On y suit Baki, fils de celui que l’on appelle l’Ogre, ou encore la créature la plus puissante du monde. Habitué à vivre dans l’imposante ombre de son paternel, Baki se lance alors dans la quête improbable de s’entraîner et de le vaincre. Plus facile à dire qu’à faire.

Ensuite à ma droite on retrouve Kengan Ashura, lui aussi héros d’un shonen qui porte son nom. Le manga, plus récent que Baki, a lui aussi rencontré un joli succès et profite de son propre anime sur Netflix. On y suit Kengan Ashura, un combattant surpuissant qui se voit contraint de combattre dans des arènes conçues pour faire plaisir à des dirigeants de grandes entreprises, riches et peu scrupuleux. Là encore, les combats sont sauvages et les combattants ressemblent tous à des montagnes de muscles.

Le film Baki vs Kengan se montre, ça va faire mal !

Prochainement sur la plateforme SVOD, ce sont ces deux colosses qui s’affronteront le temps d’une longue rencontre avec plusieurs personnages emblématiques de chacun des animes. Baki Hanma VS Kengan Ashura sera diffusé dès le 6 juin prochain en exclusivité sur Netflix et ça va faire très mal. Si l’on ne sait pas grand-chose de l’intrigue, on sait en revanche où elle va mener : à des combats de fou furieux.