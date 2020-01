Half-Life Alyx donne des infos (pas de report, jeu terminé, durée de vie...)

Half-Life Alyx doit sortir au mois de mars de cette année et sachant toute l'attente qu'il y autour du jeu VR, Valve a organisé une session de questions/réponses sur Reddit permettant d'en apprendre un peu plus.

Un AMA (questions/réponses) a été organisé par Valve sur Reddit et on découvre pas mal de petites informations sur le développement. Déjà et c'est important, le jeu est terminé dans les "grandes lignes" :

À l'exception de quelques ajustements à la toute dernière scène finale, le jeu est terminé. Beaucoup d'entre nous chez Valve, ainsi que des testeurs, ont joué au jeu plusieurs fois. À l'heure actuelle, nous polissons et corrigeons principalement les bugs, ce que nous espérons être à ce stade du cycle de développement. Nous sommes convaincus que nous atteindrons notre version prévue.





Une bonne nouvelle donc. Pour le reste on a quelques détails notamment sur la musique. On apprend que ce n'est pas Kelly Bailey compositeur historique de la saga qui est aux machines cette fois mais c'est Mike Morasky derrière la musique de Portal 2.

Côté gameplay on apprend que les armes du jeu ne nécessitent l'usage que d'une seule main puisque Valve a voulu que l'autre main puisse servir à certaines interactions avec le décor.

Nous avons quelques systèmes d'inventaire et de sélection d'armes, tous conçus dans le but de garder le plus possible les yeux des joueurs sur l'environnement. Nous avons un système d'inventaire contextuel "au-dessus de l'épaule" pour les munitions directement sur votre main, votre main armée a une fonction de sélection d'arme rapide, et nous avons quelques sacs de poignet pour certains des autres articles.

Pas uniquement un jeu d'action et un FPS, le titre devrait toujours proposer des phases horrifiques :

L'horreur fait partie de la licence, et grâce aux tests de jeu, nous avons l'impression d'avoir acquis une certaine confiance quant à l'endroit où tracer cette ligne. Certains de nos visuels ont tendance à évoquer une fascination plutôt que de la répulsion ou de la panique, et à part moi, nous n'avons presque jamais vu personne sortir d'un test totalement apeuré, même pendant les sections les plus effrayantes.





Une peur donc mais pas au point d'un très flippant Resident Evil 7. Car l'horreur n'est pas la composante essentielle du jeu mais une parmi d'autres. Information importante également : on apprend que la durée de vie du titre est très proche de celle de Half-Life 2 soit une quinzaine d'heures, vingt en prenant son temps, comme souvent.

Half-Life Alyx est toujours prévu sur PC (uniquement en VR) pour mars 2020 et aucun report n'est prévu d'après Valve.