Phil Spencer, le patron de Xbox, à nouveau au Japon pour parler de "2020 et au delà"

Phil Spencer, le grand patron de Xbox, se rend régulièrement au Japon pour aller à la rencontre des développeurs et éditeurs de l'archipel. Et il n'hésite généralement pas à le faire savoir. Preuve en est avec un tweet récemment publié.

À lire aussi : 1 contre 100 : Phil Spencer pense qu'il faut le refaire, une annonce prochainement ?

Phil Spencer est actuellement au Japon et il s'est exprimé au sujet de cet énième voyage sur son compte Twitter personnel. Et comme toujours, il semble très satisfait de sa visite dans l'archipel nippon :

Great to be back in Japan with the team talking and listening to amazing studios and publishers about 2020 and beyond. Really strong energy and excitement here about gaming's future.