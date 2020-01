CES 2020 : AMD utilise de fausses images de la Xbox Series X, l'incroyable affaire

La prochaine console de Microsoft, attendue pour cette année, sera équipée par AMD. Le fabricant californien l'a rappelé durant sa keynote du CES 2020... En utilisant un modèle pas du tout officiel.

Durant sa conférence Consumer Electronics Show 2020 à Las Vegas, AMD a probablement révélé une information plus capitale qu'un simple logo : la connectique de la Xbox Series X, qui profitera d'un CPU et d'un GPU de la compagnie.

Par le biais d'un court extrait vidéo (que vous pouvez retrouver ci-dessus), on a pu avoir un nouvel aperçu complet de la Xbox Series X, avec, surprise, l'arrière de la machine révélant la prise d'alimentation, deux ports HDMI, deux USB-C, une sortie audio optique et une RJ-45.

Voilà qui aura fait parler plusieurs minutes avant que Microsoft ne démente formellement le caractère officiel des images utilisées.

Suite à cela, un porte-parole d'AMD a confirmé qu'il s'agit d'un fake à The Verge.

Les images de la Xbox Series X utilisées durant la conférence de presse d'AMD ne provenaient pas de chez Microsoft et ne représente pas le design ou les fonctionnalités de la console à venir. Elles proviennent de Turbosquid.

Et effectivement, le modèle 3D vu dans cette vidéo est bien amateur et provient bien de Turbosquid. N'importe qui peut le récupérer et l'employer en échange d'une dizaine de dollars. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire ? Étant engagé dans la conception des entrailles de la plateforme censée permettre du jeu en 8K et frame rate à 120 fps, comment AMD peut ne pas disposer de renders officiels qu'il pourrait à la limite retoucher ?

L'erreur de communication s'avère assez invraisemblable et on n'aimerait pas être à la place des personnes qui ont produit et pondu ce petit clip. Mais bon, ce qui se passe à Vegas... Vous connaissez la ritournelle.

La Xbox Series X est attendue pour la fin de l'année 2020.