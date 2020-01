Half-Life : 4 épisodes jouables gratuitement avant la sortie de Half-Life Alyx

Loin d'être passée inaperçue, l'annonce de Half-Life : Alyx, épisode où l'on incarnera Alyx Vance en réalité virtuelle, a donné des envies à Valve. Celles de donner l'occasion de plonger dans la saga gratuitement.

Si vous n'avez jamais goûté au plaisir quelque peu angoissant d'incarner Gordon Freeman, il est toujours temps de rattraper votre retard. Et nous avons une bonne nouvelle : vous avez pratiquement deux mois, dans le cas où vous n'éprouvez pas l'envie de lâcher ne serait-ce qu'un radis.

Valve a en effet annoncé mettre à disposition gratuitement quatre jeux Half-Life jusqu'au lancement de Half-Life : Alyx.

Half-Life : Alyx prend place avant les événement de Half-Life 2 et ses épisodes. Mais ils partagent des personnages et quelques éléments scénaristiques. L'équipe croit que la meilleure façon d'apprécier le nouveau jeu est de finir les plus anciens, surtout Half-Life 2 et ses épisodes, alors on vous facilite tout ça.

L'opération se passe sur Steam, évidemment. Et pour en profiter, rien de plus simple. On vous file les liens.

Vous l'aurez remarqué, on reste dans la collection de base. Les extensions comme Opposing Force ou Blue Shift, annexes à la trame principale, ne sont pas comprises.

Half-Life : Alyx est attendu pour mars 2020, sans plus de précisions.

