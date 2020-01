Call of Duty League : Breszy sur le banc des Paris Legion pour le lancement ?

Le lancement de la prochaine Call of Duty League, la toute nouvelle compétition esportive sur le FPS d'Activision basée, comme l'Overwatch League sur un système de franchises, est prévu pour le week-end prochain. L'occasion pour les médias bien renseignés de donner leur ressenti sur cette ligue à venir et à livrer les rosters de départ.

Les mauvaises langues qui commençaient sérieusement à douter de sa présence comme titulaire au sein de ce roster vont peut-être finir par avoir raison. Alors certes, tant que le coup d'envoi de la Call of Duty League ne sera pas donné, tout peut encore arriver. Mais le pessimisme est tout de même de rigueur, surtout quand l'information vient d'une des sources les plus sûres concernant l'écosystème de CoD.

Selon le compte Twitter IntelCDL, qui a notamment annoncé les différents rosters censés débuter la saison de COD League (qui se disputera sur Call of Duty : Modern Warfare ), Paul "Breszy" Breszynski, l'unique Français à prendre part à cette nouvelle aventure - et unique Tricolore à évoluer au sein de l'équipe FR de la compétition, les Paris Legion - serait relégué sur le banc.

PRESEASON POWER RANKS!



Voted by CDL players and coaching staff.



Let's see what happens on LAN 👀 pic.twitter.com/U5W7Bjez6Q - CDL Intel (@INTELCallofDuty) January 19, 2020

Évidemment, cela a provoqué un gentil tollé sur les réseaux sociaux. Et cela ne va pas aider les Paris Legion à s'attirer une cote de sympathie, au-delà de leur statut de seule équipe française de la ligue. C'est donc les Australiens Louqua, Denz et Shockz, le Britannique Zed et l'Américain Kismet qui défendront, toujours selon la même source, les couleurs parisiennes. Pour ne rien arranger, IntelCDL a également dévoilé son Power Ranking (estimation des forces en présence) de la compétition et les Paris Legion arrivent en... 12e position, soit bons derniers, alors que les Atlanta Faze font office de gros favoris. Pour rappel, la COD League fera escale à Paris, à la Seine Musicale, les 29 février et 1er mars, ainsi que les 16 et 17 mai. Toujours sans Breszy ?