Call of Duty League : Un logo et des premières infos pour la ligue franchisée

Les premières informations tombent autour de la future ligue franchisée de Call of Duty. Si on connaissait le nom des premières villes participantes, on en sait un peu plus sur le nom de la compétition, avec son logo officiel... et son cashprize. Mais oui, mais oui.

Sans réelle surprise, la toute nouvelle ligue, franchisée donc, sur Call of Duty répondra au doux nom de Call of Duty League. En revanche, ce que l'on ne savait pas, c'est à quoi allait ressembler le logo de la compétition, dévoilée sur Twitter et les autres vecteurs de communication d'Activision ces dernières heures.

12 professional teams. One championship title. The Call of Duty League is here. https://t.co/xa46UzdEv5 #CallofDutyLeague pic.twitter.com/lJZS5IqXsR

- Call of Duty League (@CODLeague) October 9, 2019

Paris (Contact Gaming), Los Angeles (2 franchises, Immortals Gaming et Kroenke Sports et Entertainment), Minnesota (WISE Ventures), Atlanta (Atlanta eSports Ventures), Dallas (Envy Gaming), New York (Sterling VC), London (ReKTGlobal), Seattle (Enthusiast Gaming), Chicago (NRG eSports), Toronto (OverActive Media) et Florida (Misfits Gaming) sont les 12 franchises à disputer cette ligue, soutenus.

En attendant de connaitre leur stratégie de communication, on connait le montant de l'enveloppe que souhaite allouer Activision à sa ligue franchisée : la COD League, disputée sur PS4, aura un cashprize global de 6 millions de dollars pour sa première saison. Saison qui s'achèvera par un titre de champion du monde décerné lors du Call of Duty League Championship, la nouvelle appellation du CoD Championship.

Quand cette ligue franchisée débutera ? Pas avant 2020. Mais dans l'immédiat, impossible de vous donner une date officielle de lancement. Mais vu les enjeux, nul doute qu'Activision communiquera bien vite à ce sujet.