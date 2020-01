D'autres exclusivités PlayStation arriveraient sur PC, un deuxième titre sous-entendu

La fin de la génération PS4-Xbox One aura donc bel et bien été celle du changement. Des murs ont été brisés, des passerelles ont été construites et la notion d'exclusivité a pris un sacré coup. Et si Xbox a déjà commencé à proposer ses plus gros jeux sur PC, Sony semble lui aussi intéressé par cette stratégie. Et plusieurs titres seraient déjà considérés pour une sortie sur PC.

Nous vous indiquions hier que le toujours très bien informé Jason Schreier de Kotaku avait affirmé que Horizon Zero Dawn sortira prochainement sur PC. Dans la foulée, le journaliste auteur de nombreux scoops, a déclaré sur son compte Twitter qu'il "ne pense pas que Horizon sera la seule" exclusivité PlayStation à débarquer sur PC.

Tom Phillips, Chef de Rubrique News chez Eurogamer et lui aussi généralement bien informé, en a de son côté remis une couche en affirmant sur Twitter que Horizon sera bel et bien suivi sur PC par d'autres jeux PS4. Taquin, il ajoute à ça : "Et vous n'avez pas à Rêver trop fort pour deviner (un de ces titres)." Dans son tweet original en anglais, le mot "Dream" ("Rêver") était écrit avec une majuscule comme pour laisser entendre que Dreams sera prochainement proposé sur PC.

Même si ces informations n'ont pour l'instant pas été confirmées par Sony, les temps changent clairement et il est possible de s'attendre à ce que certaines exclusivités consoles d'hier deviennent les jeux PC de demain.

Joueurs PC, vous réjouissez-vous de l'arrivée de jeux PS4 sur votre plate-forme de choix ? Si oui, quels titres souhaitez-vous voir sortir sur PC ? Joueurs PlayStation, cette nouvelle, si elle est confirmée, vous importe-t-elle ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.