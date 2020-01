Kunai : Le Metroidvania minimaliste annonce sa sortie proche dans un nouveau trailer

Si les Metroidvania ont eu le vent en poupe ces dernières années, la formule a pourtant parfois du mal à se renouveler, et il suffirait de presque trois fois rien pour aiguiser nos féroces appétits d'exploration progressive.

C'est exactement ce qu'à entrepris Kunai, le dernier prétendant au trône, qui nous place aux commandes d'une tablette numérique, symbole de lendemains connectés qui chantent selon les manifestants, et qui fredonnent selon la police. Votre serviteur avait d'ailleurs pu prendre en main le jeu du studio TurtleBlaze lors de la Gamescom 2019, et l'envie d'en voir plus était clairement là.

Bonne nouvelle : la délivrance est plus proche que jamais, puisque l'éditeur français The Arcade Crew annonce avec un nouveau trailer faisant la part belle aux boss fight l'arrivée de Kunai pour le 6 février 2020, sur PC et Switch. Faites vite, hein.