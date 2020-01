E3 2020 : Les organisateurs réagissent à l'absence de PlayStation

Il y a quelques heures, après un tweet du journaliste Jason Schreier (PS5 : Sony se passerait-il aussi de l'E3 2020 ?), Sony a confirmé officiellement se priver des spotlights de la "grand-messe du Jeu Vidéo" de Los Angeles, pour la deuxième année consécutive. Les organisateurs de l'E3 ont commenté la décision.

C'est acté : Sony ne comptera pas parmi les participants de l'E3 2020, évoquant une vision éloignée de sa stratégie pour cette année de présentations et de lancement de la PS5 (PS5 : Sony confirme qu'il ne sera pas à l'E3 2020, voici la raison).

Une absence qui, c'est sûr, va priver le salon d'une frappe médiatique importante et d'un peu de son intérêt, la marque PlayStation ayant un rayonnement important et tout ce qui tourne autour de la PS5 ayant déjà des répercussions importantes.

L'Entertainment Software Association (ESA), association représentant les enjeux commerciaux de l'industrie aux États-Unis qui organise l'E3 depuis des décennies, n'a pas tardé à réagir, par le biais d'un communiqué sur son site officiel.

L'E3 est un événement incontournable célébrant l'industrie du Jeu Vidéo et mettant en avant les personnes, les marques et les innovations qui redéfinissent le divertissement apprécié par des milliards de gens à travers le monde.



L'E3 2020 sera un salon enthousiasmant et énergique présentant de nouvelles expériences, des partenaires, des lieux d'exposition, des activations et une programmation qui divertiront les nouveaux visiteurs comme les vétérans.



L'intérêt des exposants dans ces nouvelles méthodes de mise en avant attire l'attention de marques qui voient l'E3 comme une opportunité importante de se connecter avec les fans de jeux vidéo du monde entier.

Le commentaire sans la mention, l'envie de rassurer sur les intentions. On se souvient qu'en septembre dernier, on découvrait que l'ESA souhaitait revoir la formule de l'E3 pour que, dès l'édition 2020, il soit davantage question d'un festival pour les fans, les médias et les influenceurs" (Les organisateurs de l'E3 veulent en faire un festival avec des... influenceurs), s'éloignant de la vision initiale du rassemblement privilégié pour les professionnels et les journalistes. L'idée étant de contrôler le contenu.

Avec des acteurs d'importance préférant se mettre en marge de l'événement, ouvert au public depuis 2017, on imagine que la pertinence d'une telle transformation ne fait pas l'unanimité, quand bien même les travées du Convention Center de Los Angeles se remplissent davantage et et que cela rapporte. D'autres suivront-ils ? L'E3 est-il déjà mort sans le savoir encore ?

L'E3 2020 se tiendra du 9 au 11 juin prochains.