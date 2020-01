Nintendo annonce un Pokémon Direct "riche en nouvelles informations" pour cette semaine

Certains joueurs les plus au fait de l'actualité de Nintendo s'attendent depuis plusieurs jours à l'annonce d'un nouveau Nintendo Direct. C'est finalement un Pokémon Direct qui ouvrira l'année médiatique du constructeur japonais.

Nintendo vient d'annoncer la diffusion le 9 janvier prochain à 15h30 (heure de Paris) d'un Pokémon Direct annoncé comme "riche en nouvelles informations." Sachant que Pokémon Épée et Bouclier sont désormais sur le marché, il est possible de s'attendre à des annonces concernant de nouveaux titres et du contenu additionnel destiné au dernier épisode en date. Il ne serait pas non plus étonnant que Nintendo donne des nouvelles des différents projets annoncés l'année dernière.

En mai dernier, Nintendo avait annoncé le développement d'un nouveau Détective Pikachu sur Switch. La firme de Kyoto avait également dévoilé les applications Pokémon HOME et Pokémon Sleep. Il ne serait donc pas surprenant que Nintendo profite de cette occasion pour reparler plus en détail de ces jeux et applications. Verdict dans deux jours.

