Nintendo : Les jeux les plus vendus sur la Console Virtuelle 3DS japonaise

Sur Switch, Nintendo a décidé de s'éloigner de la Console Virtuelle au profit d'un abonnement Nintendo Switch Online donnant accès à des jeux NES et Super Nintendo. Sur Wii, Wii U et 3DS, les joueurs en manque de jeux rétro devaient acheter ces jeux émulés à l'unité. Les jeux rétro les plus demandés sur les 3DS nippones ont récemment été révélés. Et leur identité ne devrait pas surprendre grand monde.

La liste des jeux proposés via la Console Virtuelle de la 3DS japonaise les mieux vendus a été publiée il y a peu. Cette liste, qui comptabilise les ventes réalisées entre le 23 janvier 2013 et le 3 janvier 2020, a un Top 10 totalement occupé par les licences Nintendo les plus populaires (classement relayé par le site Japanese Nintendo) :

Il est intéressant de noter que ce classement est dominé par les jeux Game Boy/Game Boy Color et que les jeux NES sont plus nombreux et mieux classés que les jeux NES.

Que vous inspire ce classement ? Pensez-vous que, exclusivités japonaises mises à part, la version européenne de ce classement est similaire ? Avez-vous déjà fait des achats sur la Console Virtuelle de la 3DS ? Si oui, quels jeux avez-vous achetés ? Videz votre sac dans les commentaires ci-dessous.