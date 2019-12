Project X Zone 3 : Katsuhiro Harada (Bandai Namco) ne rejette pas l'idée

Katsuhiro Harada, producteur anciennement en charge de la série des Tekken et désormais directeur général des projets de jeux liés à des licences originales de Bandai Namco Entertainment, n'a généralement pas sa langue dans sa poche. Et il a récemment répondu à la question d'un internaute concernant Project X Zone 3.

Depuis la sortie occidentale de Project X Zone 2 en février 2016, la série de crossovers de Bandai Namco Entertainment est passée en mode silence radio. Si les fans de la licence ont pris ça pour un signe de la mort de la série, il semblerait que l'éditeur japonais n'est pas totalement réfractaire à l'idée de créer un Project X Zone 3.

Katsuhiro Harada un des pontes de Bandai Namco, répond régulièrement aux questions que les internautes lui envoient sur son compte Twitter personnel. Et lorsqu'un twittos lui a demandé s'il existe une chance que Project X Zone 3 sorte un jour, le directeur général de BNE a répondu :

The producer of that game is on the same floor so I'll ask him about it.



https://t.co/focy0bR9tv