Smash Bros. Ultimate : Harada (Tekken) compare les spammeurs de requêtes à des terroristes

L'année dernière, Masahiro Sakurai, le designer de Super Smash Bros. Ultimate, avait demandé aux joueurs d'arrêter de noyer les personnes impliquées de près ou de loin dans le développement du jeu de requêtes de personnages. De toute évidence, cette requête n'a pas suffi à calmer les esprits.

À lire aussi : Super Smash Bros. Ultimate : Sakurai demande aux joueurs de se calmer

Après Masahiro Sakurai, au tour de Katsuhiro Harada de se plaindre du comportement en ligne des fans de Super Smash Bros. Ultimate. Dans une série de tweets, le directeur général de Bandai Namco Entertainment en charge des jeux originaux de l'éditeur (et autrefois producteur de la série des Tekken), a tenté de mettre les choses aux points avec les internautes qui le couvrent de requêtes :

Si vous continuez de spammer sans cesse, vous ne faites que gêner le travail de Masahiro Sakurai et de l'équipe de développement de Smash chez Bandai Namco.



Un tweet suffit pour une requête. NE NOUS SPAMMEZ PAS.



Les développeurs ne négocient pas avec les spammeurs et les terroristes. Vous êtes des spammeurs.



Je vais parler avec Masahiro Sakurai et l'équipe de développement de Smash chez Bandai Namco afin de faire mon possible pour que votre requête ne soit PAS validée.

À noter que ce second tweet est accompagné d'une liste de comptes que Katsuhiro Harada affirme avoir masqué sur Twitter. Même si le processus de validation ou de rejet d'un personnage n'est pas aussi simple que Katsuhiro Harada le laisse entendre, sa lassitude est palpable. Il n'est en revanche pas certain que sa manière de présenter les choses et de comparer les joueurs concernés à des terroristes soit bien prise. Il ne paraît pas certain non plus que cette démarche du développeur suffise à calmer les ardeurs des joueurs les plus motivés.

Que pensez-vous de la réaction de Katsuhiro Harada ? Sa comparaison va-t-elle trop loin ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.