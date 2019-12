Shin Megami Tensei V : Atlus se veut rassurant dans le dernier numéro de Famitsu

Alors qu'Atlus a choisi de braquer tous ses projecteurs disponibles sur l'arrivée en fanfare de Persona 5 Royal et de sa suite The Phantom Strikers, les fans de la série before it was cool se demandent bien ce qu'il advient d'un certain Shin Megami Tensei V.

Annoncé en octobre 2017, le nouvel opus de la série de RPG qui ne fait de cadeau à personne ne nous a plus donné de nouvelles depuis l'été 2018, lorsque le producteur Kazuyuki Yamai expliquait qu'il comptait bien ne pas se presser lors du développement.

Aujourd'hui, nous apprenons grâce aux bons soins du blog japonais Ryokutya2089 que le prochain numéro de Famitsu à paraître est l'occasion pour Atlus de rassurer les fans de la saga. Comme il est de coutume à cette période de l'année, l'éditeur adresse une carte de voeux aux lecteurs et aux joueurs, en précisant que Shin Megami Tensei V est "activement en développement". Comprenez donc que personne ne se tourne donc les pouces, et qu'il faudra encore patienter avant de revoir la bête en action, c'est la vie.

L'enjeu est de taille pour Atlus, qui avouait "expérimenter" avec la nouvelle console de Nintendo, bien que The Phantom Strikers sorte avant. Et si nous avons évidemment hâte de découvrir plus en détail l'identité visuelle de ce cinquième opus numéroté, rappelons que Shin Megami Tensei V est déjà annoncé pour l'occident.