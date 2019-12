Dragon Quest La Quête de Daï de retour en anime... et en jeu vidéo !

Il y a une trentaine d'années démarrait au Pays du Soleil Levant une saga dessinée tirée d'une série de RPG bien connue. En 2019, 47 millions d'exemplaires vendus plus tard, Square Enix annonce la double résurrection de Dragon Quest - Dai no Daiboken.

Publié chez nous via J'ai Lu à partir de 1996, les trente-sept tomes de ce manga dessiné par Koji Inada et scénarisé par Riku Sanjo racontaient le combat perpétuel d'un jeune orphelin, Daï, contre le Mal. Le dessin-animé avait aussi fait son chemin vers la France. La faute à des traducteurs un peu trop libres, on connaissait le garçonnet sous le prénom de Fly, avant que Tonkam ne répare en 2007.

Alors que le Jump Festa bat son plein, Square Enix a révélé que les choses bougeaient autour de de Daï :

Production du jeu "Dragon Quest : The Adventure of Daï lancée et nouvel anime en route pour la fin 2020 !

Double impact teasing, donc, pour le guerrier portant le Signe du Dragon. Avec en bonus une petite vidéo de la Toei qui confirme le projet animé qui va mettre notre esprit combatif à rude épreuve.