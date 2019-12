Gears of War Tactics apporte quelque infos... sur les microtransactions

Une fois n'est pas coutume, les développeurs apportent de plus plus en plus d'infos sur les jeux via leurs compte Twitter et c'est le cas cette fois avec Gears of War Tactics et ce cher Rod Fergusson.

À voir aussi : The Game Awards : Gears of War Tactics se la joue Xcom en vidéo et donne une date

Monsieur Gears of War alias Rod Fergusson aussi connu sous le titre de chef du studio The Coalition a fait une petite déclaration via son compte Twitter.

For those asking, #GearsTactics is single player and has no micro transactions. Not even cosmetic ones. Everything is earned in game. - Rod Fergusson (@GearsViking) December 13, 2019

Pour ceux qui se demandent, GearsTactics est un jeu solo et il n'aura pas de micro-transactions. Même pas cosmétiques. Tout se débloque en jeu.

Assez fou que quelque chose de "normal" fasse désormais partie d'une déclaration. Mais on pourra tout de même apprécier le fait de de ne pas avoir à payer pour des skins supplémentaires pour nos unités (ou autre).

Gears Tactics sortira dans un premier temps sur PC le 28 avril 2020 et une version Xbox One arrivera par la suite.