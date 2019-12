The Game Awards : Ori and the Will of the Wisps nous émerveille et annonce sa date de sortie

Il en faut, du courage, pour se frayer un chemin parmi les AAA bodybuildés présents lors de la cérémonie des Game Awards, généralement pleine à craquer de WORLD PREMIERE. Heureusement, Ori and the Will of the Wisps a de la classe à revendre.

Et s'il faudra se contenter d'une courte vidéo ne dépassant pas la barre symbolique de la minute, la suite d'Ori and the Blind Forest n'a vraisemblablement pas besoin de beaucoup plus de temps pour nous émerveiller : regardez-moi cette maîtrise des contrastes et de la gestion des couleurs...

A moins de ne pas avoir de coeur, vous attendrez comme nous avec une impatience certaine l'arrivée d'Ori and the Will of the Wisps le 11 mars 2020 sur PC et Xbox One.