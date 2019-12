League of Legends X Vuitton : La collection est lancée et ça coûte un bras

Il faut croire que l'union entre Louis Vuitton et la finale des Worlds de League of Legends, il y a quelques semaines à peine à Paris, est née pour perdurer. C'est du moins le souhait des deux univers, puisqu'une collection dédiée a été lancée sur le site du célèbre malletier. Et ce n'est pas donné.

La boite contenant le trophée des Worlds et totalement brandée à son nom avait fait grand bruit. Les skins disponibles dans le jeu durant la période de l'événement aussi. Mais le partenariat que l'on pensait éphémère - comprenez par là, pas plus loin que le tournoi - entre la marque de prêt-à-porter Louis Vuitton et Riot Games semble bien parti pour continuer dans le temps.

C'est le sens de la collection lancée il y a quelques heures en ligne par le premier et sobrement baptisée LVxLoL: The Collection, dans laquelle on peut voir un véritable dressing dédié à l'univers du MOBA le plus célèbre de la planète.

C'est en tout une quarantaine d'articles qui sont disponibles sur le site officiel de la marque - mais également en boutique - et il y a de quoi faire : bobs, bananes, joggings, tee-shirts, parka, montres, baskets, cyclistes, ceintures, bracelets, il y a de tout.

Mais pas forcément pour tous les comptes en banque. Bien que les produits puissent avoir des allures idéales de cadeaux de Noël, autant vous mettre au parfum niveau tarif : les tarifs oscillent entre 145 euros (pour un bandeau, produit le moins cher) et 4.200 euros (veste de motard). Si votre PEL est solide (et vos reins aussi, tant qu'à faire) et que perdre deux ou trois phalanges dans l'histoire ne vous offusque pas, il vous suffit de cliquer ici pour vous faire plaisir.