Death Stranding : Hideo Kojima dévoile une autre amélioration en vidéo

Ce n'est pas parce que Death Stranding est ENFIN sorti que Kojima Productions et son directeur éponyme allaient prendre un peu de bon temps ou encore arrêter de communiquer tous azimuts. Ce serait vraiment mal les connaître.

Depuis quelques jours, le jeune studio japonais nous promet en effet une bonne grosse mise à jour tenant compte des retours multiples des joueurs et porteurs du monde entier. Et si nous savions déjà que la taille des sous-titres microscopiques allait être augmentée et que les véhicules semés ici et là par de vilains trolls pourraient être vaporisés dans le néant, un tout nouveau tweet du père Kojima en personne vient ajouter un nouveau correctif à cette liste :

A new update on the mid-December patch for DEATH STRANDING! Based on user feedback, the following features are now in testing: cargo transparency when Odradek visibility is obstructed and the ability to dispose of vehicles blocking the way (MULE vehicles cannot be disposed). pic.twitter.com/BrpdPfCyTJ