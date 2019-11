Death Stranding va corriger un problème de TAILLE, et ça compte

Depuis la sortie de Death Stranding, il ne passe plus un jour sans que son géni(e)teur à lunettes ne nous rappelle que les aventures esseulées de Sam ont changé la vie de milliers de joueurs de par le monde. Mais quel que soit votre ressenti sur le jeu, une chose est sûre : il n'a pas aidé à améliorer votre vue...

Quand l'aveu émane directement de Kojima Productions, il n'y a pour ainsi plus vraiment de raison de feindre l'étonnement : victime de son époque, Death Stranding propose au travers de ses différents menus et autres sous-titres de rigueurs des textes petits. Très petits. Minuscule, diront certains.

Et parce qu'il vous a fallu pousser les murs de votre salon pour y loger un luxueux écran 4K, vous n'avez certainement pas envie de rester planté devant, à seulement quelques centimètres. Heureusement pour nous, les voies du seigneur ne sont vraisemblablement pas si impénétrables, puisque Kojima Productions semble avoir résolu à corriger ce problème de taille, et tant pis pour les opticiens :

Good news! We are working on another update to address the most common requests from players such as the ability to increase text size or dispose of individual vehicles.

The update is set for around mid-December. We appreciate all your thoughtful feedback!#DeathStranding pic.twitter.com/LFO0V7PWuT