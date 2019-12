My Hero One's Justice 2 : Un lancement finalement mondial, ou presque

Si certains titres très attendus semblent prendre tout leur temps pour se faire une beauté et quitter leur archipel natal afin de débarquer en Occident, pour My Hero : One's Justice 2, tout semble s'accélérer, et, pour une fois, aller dans notre sens.

À voir aussi : HORS-JEU : Joniwan est sorti de Dédale, un manga captivant, il vous dit pourquoi

Souvenez-vous, c'était la semaine dernière (faites un effort, bon sang !) : la suite de My Hero : One's Justice annonçait son habile sortie en mars, histoire de faire rentrer encore un peu d'argent dans les caisses de l'éditeur Bandai Namco juste avant la fin de l'année fiscale. Malynx, le Lynx !

Mais aujourd'hui, une vingtaine de nouveaux visuels tirés de la saison 4 (n'allez donc pas consulter notre galerie d'images si vos souhaitez conserver intactes certains éléments de l'intrigue) qui servira de trame de fond à cette suite, le roi de l'adaptation de mangas chouchoute les fans européens, puisque nous apprenons que My Hero : One's Justice sera disponible dès le 13 mars 2020 sur PlayStation 4, Switch et Xbox One chez nous autres, soit le lendemain de sa sortie nippone. En voilà une bonne nouvelle, non ?