My Hero One's Justice 2 trouve sa date de sortie sur consoles au Japon

Dans le business du jeu vidéo, il est un pari que l'on gagne à tout les coups, c'est celui du fan service. Si vous n'avez pas d'idées pour faire de votre jeu un titre que l'histoire retiendra, autant investir dans un nom déjà bien connu, les fans suivront la plupart du temps. Qui a dit "Yu Suzuki" ?

My Hero : One's Justice n'avait franchement pas réussi à séduire notre esthète Rudy lors de sa première prise en main au Tokyo Game Show de l'an passé. Mais qu'à cela ne tienne : le manga de Kōhei Horikoshi continue de cartonner au Japon, et la quatrième saison de l'adaptation en anime vient tout juste de démarrer sur ledit archipel.

Dans ces conditions, il n'est guère surprenant de découvrir dans les pages du dernier numéro de Weekly Shonen Jump de nouvelles infos concernant My Hero : One's Justice 2, l'inévitable suite des aventures d'Izuku Midoriya.

Couvrant justement la quatrième saison de l'anime, nous découvrons que My Hero : One's Justice 2 sortira le 12 mars 2020 sur PlayStation 4, Switch et Xbox One au Japon, soit aux alentours de la fin de cette fameuse diffusion télévisée. Comme quoi la vie peu parfois être bien faite.

Pour les gaijins que nous sommes, il faudra en revanche patienter, puisqu'aucune date de sortie n'est pour l'instant évoquée par l'éditeur.

"There goes my hero", comme dirait l'autre.