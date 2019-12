Minecraft : Le Vatican prépare son propre serveur

C'est officiel : "habemus servo", ou presque. Un prêtre porté sur la technologie est en train de se démener pour que les joueurs croyants disposent d'un espace de liberté et de rencontre sereines sur le jeu de Mojang.

À voir aussi : X019 : Minecraft Dungeons précise sa date de sortie en vidéo

En septembre dernier, le père Robert Ballecer, prêtre jésuite vivant au Vatican et très actif sur les réseaux sociaux, interrogeait ses followers :

Ok... I want to spin up a few servers in the Vatican for gamers who want a little less "toxic" and a bit more community.



What should be my first server? - Fr. Robert R. Ballecer, SJ (@padresj) August 31, 2019

OK... J'aimerais faire tourner quelques serveurs au Vatican pour les joueurs qui veulent un peu moins de toxicité et plus de communauté. Quel devrait être le premier serveur ?

Minecraft l'emportait largement face à Ark, Rust et Team Fortress 2. Et depuis l'idée a plus que fait son chemin. Cet ingénieur informatique californien entré dans les ordres en 1994 a bel et bien réussi son coup, comme l'a rapporté la chaîne Rome Reports. Le serveur Minecraft du Vatican est en cours de test pour le moment (il faudra depuis votre compte aller sur minecraft.digitaljesuit.com).

Le but de la manoeuvre, qui n'a pas tout de suite convaincu sa hiérarchie, est pour l'Église, en plus d'essayer de toucher toujours le plus de fidèles, d'offrir un nouveau lieu de rencontre sain.

Ce n'est pas une question de technologie ou de jeu. L'idée est de rassembler des gens qui peuvent ensuite déplacer ces relations vers le monde réel.

On espère néanmoins pour ses fidèles que l'offre restera cantonnée à des expériences pas trop sensibles et que le Vatican ne se dirigera pas vers des jeux pas très... catholiques.

[Via]