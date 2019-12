Xbox Scarlett : "Quasiment personne" n'aurait de kit de développement, la raison évoquée

En plus des informations officielles dévoilées par Sony au cours des derniers mois, la PlayStation 5 et son kit de développement se révèlent petit à petit via différentes fuites (PS5 : Une nouvelle photo du kit de développement apparaît sur la Toile). Du côté de chez Microsoft, la discrétion est de mise concernant la Xbox Scarlett. Et à en croire de nouvelles déclarations, cette discrétion est voulue.

À lire aussi : Xbox Scarlett : Les manettes Xbox One compatibles ? Microsoft répond

Tom Warren, le rédacteur en chef du site américain The Verge ne s'est pas contenté de confirmer l'authenticité de la photo montrant le kit de développement de la PS5. Le journaliste y est également allé de son petit mot concernant le Project Scarlett. À un twittos lui demandant ce qu'il en est des kits de développement de la prochaine console de Microsoft, Tom Warren a répondu :

Quasiment personne n'en a et ils sont loin d'être finalisés (en termes de configuration, ndlr). C'est pour cette raison qu'il est possible de lire ici et là des sottises affirmant qu'ils ne sont pas puissants, etc. Microsoft veut surprendre Sony cette fois.

Si cette information peut paraître surprenante à environ un an de la sortie de la Xbox Scarlett, il convient de rappeler que les différents studios de développement peuvent commencer à développer des jeux pour la prochaine génération de machines sans nécessairement connaître la configuration exacte de ces dernières.

De son côté, l'analyste Daniel "ZhugeEX" Ahmad, a ajouté que des kits de développement des deux consoles sont actuellement dans la nature et que les deux ne sont pas finalisés. D'après ses informations, il confirme que les kits PS5 sont plus répandus que les kits Scarlett.

Les plus gros éditeurs reçoivent généralement les kits de développement plus tôt que les autres car ils passent des accords avec les constructeurs garantissant qu'ils soutiendront telle ou telle console lors de son lancement.

Si le journaliste et l'analyste disent vrai, ce qui semble être le cas vu les différents bruits de couloir récents, cela semble confirmer que Microsoft ne veut logiquement pas se retrouver dans la même situation avec la Scarlett qu'il ne l'a été lors des mois qui ont précédé le lancement de la Xbox One (la console avait beaucoup souffert de la comparaison avec la PS4 et Sony en avait joué, comme avec l'histoire du prêt de jeux physiques par exemple).

Pour rappel, la Xbox Scarlett et la PS5 sont toutes les deux prévues pour la fin de l'année prochaine.