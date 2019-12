PS5 : Une nouvelle photo du kit de développement apparaît sur la Toile

Il y a quelques semaines, on découvrait via un brevet la forme de ce sur quoi les programmeurs servis par Sony travaillaient pour la prochaine génération. Vue en situation réelle et confirmée depuis, la machine s'est à nouveau montrée cette nuit.

À voir aussi : PS5 : Un nouveau brevet évoque le marquage de contenu et la collecte de données biométriques

Un utilisateur de Twitter , Alcoholikaust, a posté sur le réseau social à l'oiseau bleu, comme si de rien n'était, un cliché qui permet d'observer non pas un mais deux kits de développement PS5 côte-à-côte.

Particularité de cette photo que vous pouvez découvrir dans notre galerie d'images ci-dessous, les machines en forme de V sont accompagnées des manettes qui ressemblent assez à la Dual Shock 4, certes, et ont l'air aussi de correspondre aux brevets aperçus récemment, notamment en ce qui concerne le retrait de la barre lumineuse.

Interrogé sur la provenance de, le twittos précise que l'image vient d'un développeur "n'en ayant apparemment rien à foutre". Tom Warren, journaliste de The Verge a quoi qu'il en soit confirmé l'authenticité :

Oui, c'est bien le devkit PlayStation 5. La raison pour laquelle il est assez massif et en forme de V est que cela permet aux développeurs d'en empiler plusieurs facilement lorsqu'ils effectuent des tests de résistance. Le système de refroidissement est optimisé pour que l'air circule vers le centre et les côtés.

On prendra soin de rappeler que ce design n'indique en rien l'allure définitive de la PS5. Les kits de développement PS4 et PS4 Pro présents à droite de la photo rappellent qu'entre une station de travail et une console commercialisée, il peut y avoir un monde. La PS5 est prévue pour la fin de l'année 2020.

[Via]