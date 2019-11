Les jeux Xbox et Xbox 360 les mieux vendus aux États-Unis révélés

Pour certains joueurs européens, les consoles Xbox sont des machines très typées américaines et avant tout conçues avec le marché américain en tête. Ce ressenti mis de côté, c'est clairement outre Atlantique que les consoles de Microsoft sont les plus populaires. Vers quels jeux les américains se sont majoritairement tourné les américains sur Xbox et Xbox 360 ? La réponse va vous étonner. Ou pas.

Le toujours très informatif Mat Piscatella de NPD Group continue de dévoiler des statistiques intéressantes sur le marché du jeu vidéo américain. Après les meilleures ventes de jeux N-Gage (Les jeux les mieux vendus du... Nokia N-Gage révélés, l'info essentielle) ou de jeux de combat sur cette génération (PS4, Switch, Xbox One : Les jeux de combat les mieux vendus de la génération aux États-Unis), l'analyste s'est cette fois penché sur le cas des meilleures ventes sur Xbox et Xbox 360 aux États-Unis.

Si la génération Xbox a été celle de la domination de Halo, la série créée par Bungie a dû laisser sa place à une autre série de FPS très célèbre sur Xbox 360 (classements fournis par The NPD Group Retail Tracking Service).

Xbox :

Xbox 360 :

Comme toujours dès qu'il est question des statistiques de Mat Piscatella, ces classements sont établis à partir des sommes d'argent générées par les jeux et non pas à partir du nombre d'exemplaires vendus. Il est intéressant de noter que malgré leur arrivée tardive sur Xbox, les GTA réussissent à figurer deux fois sur le classement. Toujours à propos de GTA, il est surprenant de voir que Grand Theft Auto IV n'apparaît pas sur le classement Xbox 360.

Autre élément étonnant, aucun jeu de football américain ne figure sur le classement Xbox 360. Cela met en avant l'immense popularité dont jouissaient les FPS, et plus particulièrement les Call of Duty pendant la génération précédente. Six des dix places du classement sont occupées par un CoD. Le fait que le très attendu Halo 3 n'arrive qu'à la sixième place sert à souligner encore plus la puissance de la licence d'Activision à cette époque.

Êtes-vous étonnés par ces classements ? À quoi imaginiez-vous que ressemblaient ces classements avant de voir les résultats ?