PS4, Switch, Xbox One : Les jeux de combat les mieux vendus de la génération aux États-Unis

Le jeu de combat est un genre présent depuis de nombreuses années sur consoles. Et si certaines licences comme Street Fighter ou Tekken sont très souvent associées instinctivement à ce style de jeu, il ne s'agit pas nécessairement de celles qui réalisent les meilleures ventes. Aux États-Unis en tout cas.

Une fois n'est pas coutume, c'est à nouveau Mat Piscatella, analyste en charge de l'industrie du jeu vidéo américaine chez The NPD Group qui vient de faire des révélations sur les ventes de jeux aux États-Unis. En réponse à un internaute, l'analyste a révélé les top 5 des jeux de combat qui se sont le mieux vendus sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch dans le pays de l'oncle Sam selon The NPD Group Retail Tracking Service. Ces classements réaffirment la popularité de Mortal Kombat et Dragon Ball aux États-Unis :

PlayStation 4 :

Nintendo Switch :

Xbox One :

Comme toujours dès qu'il est questions des statistiques communiquées par Mat Piscatella, il est ici question des jeux les mieux vendus, c'est-à-dire ceux dont les ventes ont généré le plus d'argent, et non pas des titres dont le plus d'exemplaires ont été vendus.

La série des Mortal Kombat continue donc de survoler les ventes de jeux de combat et les jeux Dragon Ball sont également très présents. Sur Switch, il est logique de trouver Super Smash Bros. Ultimate en tête.

Il est également possible de noter la bonne performance aux États-Unis de Pokken Tournament DX et de ARMS. À noter à propos de ces deux derniers que, même s'il est ici question de l'argent généré par les ventes et non pas du nombre d'exemplaires vendus, leur position est l'inverse de celle qu'ils ont sur le classement mondial des ventes de jeux Switch (ou ARMS apparaît devant Pokken Tournament DX).