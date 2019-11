Call of Duty Modern Warfare : La première Saison détaille son énorme contenu GRATUIT

Le FPS d'Infinity Ward compte continuer à voir les choses en grand. Après un lancement énormissime (Call of Duty Modern Warfare réalise un lancement explosif et bat des records), les proportions restent les mêmes avec le contenu de sa Saison 1.

À voir aussi : Call of Duty Modern Warfare : Un Battle Royale à 200 joueurs pour 2020 ?

Avec Call of Duty : Modern Warfare, le but n'est pas de faire dans la dentelle. Aussi, l'annonce se veut forte, choquante, limite bouleversante : à partir du 3 décembre, avec la Saison 1, les joueurs accueilleront le plus gros contenu gratuit proposé pour un Call of Duty.

Tout arrivera en même temps sur tous les supports. Pas de favoritisme. Et voici déjà ce à quoi vous pouvez vous attendre :

Crash (map multijoueur)

Vacant (map multijoueur)

Shipment (map multijoueur et Gunfight)

Port (map Ground War)

Cargo (map Ground War)

Atrium (map Gunfight)

D'autres cartes additionnelles

Mode multi Reinforce (hybride de domination et Search & Destroy)

Mode On Site Procurement pour le Gunfight (2 vs 2 débutant aux poings)

Mode Infectés (orienté survie)

Modes additionniels

Bomb Squad pour Special Ops Experience

Grounded pour Special Ops Experience

Pitch Black pour Special Ops Experience

Just Reward pour Special Ops Experience

Plus de conenu Special Ops

En outre, le Battle Pass autorisera a remporter de nombreux cosmétiques ainsi que deux armes supplémentaires que sont le Ram-7 et le Holger-26.

Noël avant l'heure pour les joueurs de Call of Duty : Modern Warfare, disponible sur PS4, Xbox One et PC ? Il reste encore des choses à découvrir le 3 décembre, alors restez tunés (copyright Traz).