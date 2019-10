Call of Duty Modern Warfare réalise un lancement explosif et bat des records

Chaque année, on guette le moment où le nouvel épisode de la saga FPS lancée par Infinity Ward en 2003 va bomber le torse en déroulant des chiffres toujours plus impressionnants. Pour Call of Duty : Modern Warfare, ce moment, c'est maintenant.

Ceux qui prédisaient l'essoufflement définitif de Call of Duty vont encore devoir patienter avant de tomber juste. Durant les trois premiers jours de sa commercialisation, Call of Duty : Modern Warfare a généré 600 millions de dollars de chiffre d'affaires - DLC pack Defender compris. Il constitue le meilleur lancement d'un jeu "premium" en 2019. Cet épisode devient également le jeu de la série qui s'est le plus vendu sur cette période sur cette génération de consoles. Et surtout, sur PC, via Battle.net, il dépasse tous les autres volets sur ces trois jours.

Du côté des versions dématérialisées, encore des records : meilleur lancement pour Activision, et, sur le PlayStation Store, en plus d'avoir été le plus précommandé, Modern Warfare se présente aussi comme le meilleur lancement jamais enregistré.

Cela réjouit Bobby Kotick, PDG d'Activision-Blizzard, qui se permet une petite comparaison :

Dans ses trois premiers jours de lancement, Call of Duty : Modern Warfare fait plus que le double du lancement de Joker au box office.

Et forcément, ce genre de choses donne le sourire et envie de ne pas trop faire le clown. C'est pas du cinéma.

Call of Duty : Modern Warfare est disponible sur PS4, Xbox One et PC.

