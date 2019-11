Star Wars Jedi Fallen Order bat des records sur PC et en dématérialisé

Star Wars Episode IX s'apprête à sortir dans les cinémas et The Mandalorian est déjà présent plus ou moins légalement sur un certain nombre d'écrans à travers le monde. S'il était attendu depuis son annonce, Star Wars : Jedi Fallen Order a bénéficié d'une période de sortie particulièrement favorable. Et cela se ressent dans ses premières statistiques de ventes à en croire son éditeur.

À lire aussi : Star Wars : Disney avoue qu'il y a eu trop de films trop rapidement

Electronic Arts vient de mettre en ligne un communiqué de presse dans lequel il se félicite des premiers résultats obtenus par Star Wars : Jedi Fallen Order. D'après l'éditeur américain, Star Wars a réalisé le meilleur démarrage (deux semaines de commercialisation) dématérialisé pour un jeu Star Wars.

Autre record, le jeu développé par Respawn a réalisé, là encore pendant sa fenêtre de lancement de deux semaines, les meilleures ventes d'un jeu Star Wars de l'histoire de la licence sur PC. Les éditeurs ne sont jamais à cours de formules et autres statistiques pour trouver un moyen de se féliciter des ventes de leurs jeux.

Pour rappel, Star Wars : Jedi Fallen Order est disponible sur PS4, Xbox One et PC (EA n'a visiblement pas battu de records spécifiquement sur PS4 et Xbox One). Pour ceux qui n'ont pas encore sauté le pas, notre TEST du jeu est disponible (TEST de Star Wars Jedi Fallen Order : Quand le pouvoir de la Force rencontre Tomb Raider et Sekiro).