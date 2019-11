Star Wars : Disney avoue qu'il y a eu trop de films trop rapidement

On le sait Star Wars représente la poule aux oeufs d'or pour Disney. Mais la firme de Mickey n'a t-elle pas un peu trop tiré sur la corde ? Bob Iger le PDG s'est exprimé à ce sujet.

À voir aussi : Star Wars Jedi Fallen Order : Le trailer de lancement est déjà là !

Bob Iger le PDG de Disney s'est exprimé au micro de la BBC via BBC Radio 4, l'occasion bien évidemment de parler des projets à venir dont Star Wars : The Rise of Skywalker. L'homme semble suivre l'opinion d'une majorité du public comme on peut le lire via cette déclaration :

J'ai déjà dit publiquement que je pense que nous avons fait et sorti trop de films Star Wars en un très court laps de temps.

En effet si l'on ajoute les spin-off cela fait 1 film par an. Sachant que Star Wars est une saga culte et qu'elle a connu une certaine prospérité notamment grâce à l'attente entre chaque épisode... Ça commence effectivement à faire beaucoup. La magie de la découverte s'évapore comme neige au soleil.

Actuellement un film est attendu en fin d'année (pour clore la saga Skywalker) ainsi que la série The Mandalorian dont la sortie est prévue pour le 12 novembre sur la plateforme Disney +...

Et vous, pensez-vous que trop, c'est trop ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous, s'il vous plait.