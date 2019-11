Half-Life Alyx : "Il ne s'agit pas d'un spin-off mais de la suite de l'histoire" selon Valve

C'était avant même de connaître LA grosse annonce de la journée d'hier : plus de 12 ans après Half-Life 2 : Episode Two, Valve offrait à des hordes de fans miséricordieux un premier trailer, celui d'Half-Life : Alyx, un épisode pensé pour les casques de réalité virtuelle.

Mais il n'est aisé pour personne - pas même pour la bande à Freeman - de raccrocher les wagons après avoir disparu aussi longtemps des écrans et des magazines people.

Et parce que certains aficionados réclamant à cor et à cri un certain Half-Life 3 ou a minima l'Episode Three teasé en 2008, ont eu le temps de sombrer dans la démence ou carrément de casser leur pipe, il revient à l'entreprise de Gabe Newell le soin de recontextualiser les choses.

C'est ainsi que le développeur David Speyrer a accordé une interview à nos confrères de The Verge dans laquelle il insiste sur la place de ce nouvel "épisode" dans la chronologie de cette série mythique.

Half-Life : Alyx se situe à la suite de l'invasion de la Terre par le Cartel, avant que Gordon Freeman ne revienne dans Half-Life 2.



Bien que le jeu se situe avant les événements d'Half-Life 2, nous vous recommandons de jouer à Half-Life 2 : Episode Two avant de vous lancer dans Half-Life : Alyx, pour des raisons qui deviendront évidentes au fur et à mesure de votre progression.



Il ne s'agit pas d'une histoire parallèle, pas plus d'un contenu épisodique : c'est la suite de l'histoire, c'est un jeu aussi long qu'Half-Life 2.

Vous voici donc prévenus : à moins d'avoir une mémoire aussi encyclopédique que notre Plume national, il vous faudra sans doute rattraper en quatrième vitesse la chronologie des événements, sachant qu'Half-Life 2 date tout de même de... 2004. #coupdevieux

Half-Life : Alyx est attendu pour mars 2020 sur Valve Index (sur lequel il sera gratuit), HTC Vive, Oculus Rift et Windows Mixed Reality.