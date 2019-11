Persona 5 Scramble : Ryuji manie la carotte et la batte dans une nouvelle vidéo

Tel un jeu de Versus Fighting qu'il n'est pourtant pas, la suite du RPG de cette génération prend tout son temps pour abattre une à une ses cartes de tarot comme autant de trailers braquant un bon coup de projecteur sur les nombreux protagonistes de Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers.

À voir aussi : Yakuza 7 Like a Dragon aura bientôt une démo, les premières infos

Après Joker et Sophia, la petite nouvelle, Atlus revient aux fondamentaux avec Ryuji "Skull" Sakamoto, le blondinet présent dès les premières heures de Persona 5. Fidèle à son caractère explosif et sa propension à se prendre la tête avec à peu prêt n'importe qui pour un regard de travers, notre sportif des rues fait ici usage de sa batte et de son skill au baseball pour renvoyer dans les cordes la piétaille venue faire office de chair à canon.

Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers est attendu pour le 20 février 2020 au Japon sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Et l'Europe ? Nous croisons les doigts.