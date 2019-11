Persona 5 Scramble The Phantom Strikers : Joker se présente (à nouveau)

Après un livestream diffusé ce lundi 4 novembre 2019, Atlus reprend une activité normale au regard de tout ce qui touche aux jeux liés à Persona 5. Une bande-annonce est donc arrivée pour nous aider à nous familiariser avec le héros, de retour pour Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers.

À peine les nippons ont-ils pu se ruer sur Persona 5 : Royal, qu'il faut déjà se projeter vers l'avenir, un peu moins RPG et plus bourrin, de l'équipe des Phantom Thieves. Celui-ci porte le nom de Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers et il s'agira d'un Musô conçu en collaboration avec Omega Force.

Il n'abandonnera pas pour autant les codes du RPG funky auquel il fait suite scénaristiquement, avec en prime une nouvelle alliée prénommée Sophia. Et c'est ainsi que la vidéo de présentation de Joker, la première d'une longue série, pour sûr, nous emmène dans la Velvet Room, retrouver Lavenza. Et que toute la troupe apparaît à l'écran, en prévision d'un road-trip japonais tumultueux.

Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers est attendu pour le 20 février 2020 au Japon sur PS4 et Nintendo Switch. Et l'Europe ? No sé.