Google Stadia : Un mode multijoueur inédit s'annonce pour GRID

Même si elle ne débarquera que dans quelques joueurs chez les premiers pré-commandeurs en chef, Google Stadia tente d'occuper le terrain, histoire de préparer son atterrissage qu'on lui souhaite d'effectuer en douceur. Bon, en même temps, ce n'est pas comme si le line-up de lancement pesait bien lourd...

Mais maintenant que la liste des 14 jeux présents au lancement de la bête made in Mountain View est connue de tous, il convient de faire saliver les joueurs sur ce qui les attend en termes de fonctionnalités et autres trouvailles uniquement exploitables grâce à la puissance de calcul hors du commun de cette nouvelle plate-forme qui a encore toutes les peines du monde à faire rentrer son modèle dans la tête de ses futurs clients.

Pour ceux qui se procureront la bête, donc, le jeu de course de Code(delaroute)masters GRID proposera bel et bien un mode multijoueur inédit à Google Stadia, comme le dévoile le directeur du développement Mark Green à nos confrères de WCCFTech : dans cette version Stadia, 40 joueurs pourront s'affronter en simultané, une performance encore inaccessible sur les autres plate-formes :

Avec notre mode 40 joueurs, nous n'avons que gratter la surface de ce que nous pouvons faire avec Stadia. Nous avons hâte de découvrir ce que nous pourrons faire avec cette puissance supplémentaire.

Pas sûr que cet afflux soudain de pilote permettre de contre-balancer à lui seul l'avis assez peu enthousiaste de notre esthète Dopamine qui avait testé le jeu pour vous, mais allez savoir. Il parait que plus on est de fous, plus on rit...

Et parce que cette existence terrestre est décidément pleine de mystère, et pas que dans les rayons surgelés de nos supermarchés, GRID sera disponible sur Stadia quelque part entre le 19 novembre et le 31 décembre prochain. Les paris sont ouverts.