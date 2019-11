Rainbow Six Siege : Les européens de Na'Vi sont champions de la saison 10

Le week-end du 10 novembre s'est déroulée la finale de la Pro League pour sa saison 10 de Rainbow Six Siege. La compétition avait lieu à Tokoname, au Japon. Et une fois de plus, c'est l'Europe qui s'est imposée et a remporté le titre : Natus Vincere.

Ce week-end a décidément été très chargé en événements compétitifs. Alors que League of Legends avait son match le plus important de l'année, la communauté de Rainbow Six Siege était rivée sur la finale Pro League.

Cette compétition a rassemblé les équipes qui se sont imposées au plus haut niveau des diverses ligues régionales sur Rainbow Six (Pro League Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique Latine et Asie-Pacifique), à savoir les deux meilleures équipes de chaque région.

Du côté des francophones, il y avait l'équipe Giants Gaming qui participait ; mais contre toute attente, elle s'est faite éliminer dès les quarts de finale 2-1 par Aerowolf, l'équipe singapourienne qui avait largement les faveurs du public.

Aerowolf a ensuite perdu 2-0 en demi-finale contre les américains de DarkZero Esports, qui a affronté Natus Vincere en finale. Les finales de saison 9 avaient aussi vu s'affronter une équipe de l'Amérique du Nord à une européenne dans son ultime match. La saison 9 avait été remportée par les russes ultra-dominants de Team Empire. En saison 10, l'exploit européen a été réalisé une nouvelle fois, mais par Na'Vi qui l'a emporté 2-0 face à DarkZero.

Na'Vi est l'équipe qui a obtenu le meilleur classement de sa région, en Pro League Europe. Après des débuts de saison en dents de scie avec l'acquisition d'un nouveau roster, l'équipe est montée en puissance après la pause qui a eu lieu au mois d'août. Quand la ligue a repris le 23 septembre, l'équipe a essuyé une seule défaite pour 7 victoires, dont 6 d'affilée.

À cette occasion, Ubisoft a aussi dévoilé sa prochaine saison, l'opération Shifting Tides, qui arrivera en décembre sur Rainbow Six.